Diese Analyse wurde am 30.07.2021 um 08:41 Uhr erstellt.

Der DAX konnte gestern in der ersten Handelsstunde die kurzfristig relevante Marke von 15.587 Punkten überwinden. Das hieraus ableitbare Aufwärtspotenzial (15.642-15.681) arbeitete er mit dem am Nachmittag erreichten Tageshoch bei 15.659 Punkten ab. Darunter ging der Index bis zum Handelsschluss (15.640) in den Konsolidierungsmodus über.