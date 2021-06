Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und etablierte anschließend einen langfristigen Abwärtstrend. Bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR brach sie ein, bevor die Bullen das Ruder übernahmen. Dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie folgte zuletzt der Vorstoß an den Widerstandsbereich, der sich aus dem Hoch vom Januar 2018 bei 76,48 EUR ergibt. Zwar konnte die Aktie diese Hürde im April geringfügig überwinden, doch rutschte sie nach der Ausbildung einer Bearish-Engulfing-Kerze wieder darunter und startete eine Abwärtskorrektur bis 70,04 EUR. Auch dem anschließenden zweiten Angriff auf die Hürde war kein Erfolg vergönnt. Erneut beendete ein Bearish Engulfing am Freitag die Kursavancen. Das kurzfristige technische Bias ist damit neutral. Unterhalb von 76,00 EUR würde ein Test der Unterstützungszone bei 74,37-74,47 EUR nicht überraschen. Solange diese nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt ein zeitnaher erneuter Angriff auf die kritische Widerstandszone bei aktuell 76,48-78,42 EUR auf der Agenda. Darunter würde sich das technische Bild hingegen eintrüben und fortgesetzte Abgaben in Richtung 71,88 EUR und 70,04 EUR würden wahrscheinlich. Mittelfristig bearish würde es schließlich unterhalb der letztgenannten Marke. In diesem Fall würde sich der charttechnische Fokus auf die übergeordnete Aufwärtstrendlinie bei aktuell 63,39 EUR richten. Gelänge hingegen ein nachhaltiger Ausbruch über 78,42 EUR, entstünden bullishe Anschlusssignale in allen relevanten Zeitebenen. Nächste potenzielle Kursziele lauten dann 80,15/81,03 EUR, 82,90 EUR und 85,50/85,94 EUR.