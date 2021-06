Am deutschen Aktienmarkt fehlten zum Wochenstart bei leicht nachgebenden Notierungen die Impulse. Auch das Handelsvolumen gestaltete sich extrem dünn. Hintergrund waren Börsenfeiertage in den USA und Großbritannien. Der DAX schloss 0,63 Prozent tiefer bei 15.421 Punkten. MDAX und TecDAX verabschiedeten sich mit Abschlägen von 0,34 respektive 0,38 Prozent aus dem Handel. In den drei Indizes gab es 22 Gewinner und 71 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance gesucht waren Einzelhandelswerte und Transporttitel. Am schwächsten tendierten die Sektoren Bau und Software. Die Aktie von Delivery Hero belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze mit einem Plus von 1,12 Prozent. Volkswagen rückte dahinter um 0,99 Prozent vor. Siemens verlor als Schlusslicht 1,68 Prozent. Für die Aktie der Deutschen Bank ging es um 1,26 Prozent abwärts. Hier belastete ein Bericht, wonach in den USA die Verhängung von Strafzahlungen durch die Notenbank Fed aufgrund mangelnder Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche drohen könnte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,24 Prozent auf 209,52 Punkte. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China kam für den Mai mit 52,0 Punkten (Vormonat: 51,9) herein, was der Konsensschätzung entsprach. Der Kospi zeigte nach den stärksten Exportdaten aus Südkorea seit 1988 überdurchschnittliche Kursgewinne. Die australische Notenbank RBA ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.478) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und den USA. Daneben dürften die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone auf größeres Interesse stoßen. Die Ölpreise könnten Impulse vom Ministertreffen der Allianz OPEC+ erhalten.