Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im Jahr 2015 ein Rekordhoch bei 262,45 EUR markiert und war im anschließenden Bärenmarkt in zwei Abwärtswellen bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 10-Jahres-Tief bei 79,38 EUR eingebrochen. Seither befinden sich die Bullen übergeordnet wieder am Ruder. Nach der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tage-Linie gewann der Aufschwung ab dem Januar an Dynamik. Der beschleunigte Aufwärtstrend beförderte den Anteilsschein bis auf ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR, bevor Mitte März eine Korrekturphase einsetzte. Im Bereich einer bedeutenden Supportzone bildete die Notierung am 13. Mai ein Korrekturtief bei 198,88 EUR aus. Der dort geformte Doji im Tageschart läutete eine Rally ein, die zuletzt bei steigendem Handelsvolumen an Dynamik gewann und zur Überwindung der 50-Tage-Linie führte. Im gestrigen Handel verzeichnete der Wert ein 6-Wochen-Hoch. In den charttechnischen Fokus als nächstes potenzielles Kursziel rücken nun die korrektive Abwärtstrendlinie und das Fibonacci-Cluster bei derzeit 239,62-241,70 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der mittelfristigen Korrekturphase und der Wiederaufnahme des übergeordneten Haussetrends liefern. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 252,20/254,71 EUR, 262,45 EUR, 266,70 EUR und 272,57 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über relevanten Support bei 230,25 EUR und 224,20/225,50 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das kurzfristige technische Bias von bullish auf neutral drehen. Mögliche nächste Auffangregionen lassen sich in diesem Fall bei 216,03-217,65 EUR, 209,40 EUR und 197,54-202,83 EUR ausmachen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.