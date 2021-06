Diese Analyse wurde am 02.06.2021 um 08:34 Uhr erstellt.

Der DAX schwang sich gestern bereits in der ersten Handelsstunde auf ein neues Rekordhoch auf und haussierte anschließend weiter bis auf eine am Nachmittag markierte neue Bestmarke bei 15.685 Punkten. Dort startete ein Pullback an das alte Rekordhoch vom 25. Mai bei 15.569 Punkten. Mit 15.567 Punkten schloss der Index knapp darunter.