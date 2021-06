Die BMW-Aktie (WKN: 519000) hatte ausgehend vom im Jahr 2015 verzeichneten Rekordhoch bei 123,75 EUR einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Die Baisse schickte sie im Rahmen von zwei zyklischen Abwärtswellen bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR und damit an das 100%-Projektionsniveau der ersten Welle. Seither arbeitet sich der Anteilsschein des Münchener Autobauers übergeordnet nordwärts. Er konnte dabei die 200-Tage-Linie und die langfristige Abwärtstrendlinie nachhaltig überwinden sowie die langfristig kritische horizontale Widerstandszone bei 75,26-79,38 EUR aus dem Weg räumen. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines 3-Jahres-Hochs bei 90,68 EUR eine Korrekturphase gestartet. Eine bullishe Hammer-Kerze am 13. Mai mit einem Tief bei 79,76 EUR beendete den Abverkauf und läutete eine schwungvolle Rally ein, die die Notierung bis zum gestrigen Handel zurück an das Verlaufshoch vom Mai beförderte. Eine kurzfristige Verschnaufpause an dieser Hürde würde nicht überraschen. Ein Break über 90,68 EUR würde den dominanten Haussetrend formal bestätigen. In Rufweite befinden sich nächste Widerstände und Kursziele bei 91,26-92,14 EUR und 93,25-94,85 EUR. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 97,43-97,57 EUR wäre darüber vorstellbar. Auf der Unterseite richtet sich der Blick auf potenzielle Supportbereiche bei 87,26/87,96 EUR und 85,88/86,32 EUR. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung des kurz- bis mittelfristigen Chartbildes. Bearishe Signale entstünden schließlich unterhalb der Tiefs bei 82,80 EUR und 79,76 EUR.