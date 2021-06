Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte nach einem impulsarmen Geschäft ein uneinheitliches Bild. Der DAX kletterte um 0,22 Prozent auf 15.603 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Abschläge von 0,23 und 1,42 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 39 Gewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Kurstreiber im Leitindex waren erneut die Automobilwerte. Der entsprechende Sektor-Index zog um 1,41 Prozent an. Volkswagen haussierte an der DAX-Spitze um 2,15 Prozent. BMW und Continental folgten mit Aufschlägen von 1,45 und 1,34 Prozent. Siemens Energy verlor als Schlusslicht 3,37 Prozent. Delivery Hero und Deutsche Wohnen büßten 2,43 und 1,99 Prozent ein. Im MDAX sprang Beiersdorf angetrieben von einem positiven Analystenkommentar um 2,81 Prozent. MorphoSys brach um 12,90 Prozent ein. Der Wert litt unter der Meldung des Kaufs von Constellation Pharmaceuticals für 1,7 Milliarden USD.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,07 Prozent fester bei 34.600 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,15 Prozent auf 13.676 Zähler hinzu. 53 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 386 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht Tiefs gegenüber. Stark gesucht waren wie am Vortag Energiewerte und Immobilienwerte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,44 Prozent fester bei 211,20 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,04 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.613) ein gut behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Autowerte könnten Impulse von den deutschen Pkw-Neuzulassungszahlen erhalten.