Nächste Unterstützungen:

15.549-15.554

15.500-15.518

15.407-15.435

Nächste Widerstände:

15.631

15.685/15.695

15.758/15.764

Der Index befindet sich in einer Konsolidierung des Aufwärtstrends unterhalb des am Vortag bei 15.685 Punkten markierten Rekordhochs. Bullish ist zu werten, dass nun auch per Schlusskurs (15.603) ein Ausbruch über das alte Rekordhoch vom 25. Mai (15.569) gelang. Nächster Widerstand befindet sich bei 15.631 Punkten. Darüber wäre ein unmittelbarer erneuter Test der Hürde bei 15.685/15.695 Punkten zu erwarten. Deren Überschreitung, insbesondere per Tagesschluss, würde den Aufwärtstrend bestätigen und nächste potenzielle Ziele bei 15.758/15.764 Punkten und 15.911/16.000 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Nächster Support liegt bei 15.549-15.554 Punkten. Darunter wäre ein ausgedehnter Rücksetzer in Richtung zunächst 15.500-15.518 Punkte zu favorisieren. Gelänge dort keine Stabilisierung, dürften die potenziellen Auffangbereiche 15.407-15.435 Punkte und eventuell 15.319-15.351 Punkte angesteuert werden.