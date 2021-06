Diese Analyse wurde am 04.06.2021 um 08:31 Uhr erstellt.

Die Aktie des Automobilzulieferers Schaeffler (WKN: SHA015) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im März vergangenen Jahres ein Allzeittief bei 4,14 EUR markiert. Hiervon ausgehend, konnte sie einen Aufwärtstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle stieß der im SDAX notierte Anteilsschein bis auf ein 14-Monats-Hoch bei 8,44 EUR vor. Die dort im April gestartete Korrektur führte den Kurs bis auf 7,18 EUR zurück. Kurzfristig weist der Trend nun wieder aufwärts. Im gestrigen Handel hellte sich die charttechnische Situation mit einem dynamischen Anstieg über das Reaktionshoch bei 7,91 EUR und das 61,8%-Fibonacci-Retracement weiter auf. Potenzielle nächste Kursziele lauten 8,14 EUR und 8,44 EUR. Ein Break über die letztgenannte Marke, insbesondere per Tagesschluss, würde ein zeitnahes Anvisieren der mittelfristig relevanten Ziel- und Widerstandszone 8,78-8,98 EUR nahelegen. Darüber würden Ausdehnungsziele bei 9,21 EUR und 9,69/9,76 EUR in den Fokus rücken. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 7,79/7,81 EUR und 7,60-7,69 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone würde das technische Bias von bullish auf neutral drehen. Ein erneuter Test der Region 7,18-7,31 EUR wäre in diesem Fall einzuplanen.