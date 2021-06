Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,19 Prozent fester bei 15.633 Punkten und konnte damit zwischenzeitliche Schwäche abschütteln. Stützend wirkten ein schwacher Euro sowie überraschend positive Arbeitsmarktdaten aus den USA. MDAX und TecDAX verloren hingegen 0,04 Prozent und 0,25 Prozent. In den drei Indizes gab es 41 Gewinner und 56 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Stark im Fokus stand weiterhin der haussierende Automobilsektor, der mit einem Plus im Sektorindex von 1,58 Prozent erneut den Tagesgewinner stellte. BMW kletterte an der DAX-Spitze um 3,95 Prozent. Daimler und Continental legten um 1,55 und 1,50 Prozent zu. Delivery Hero büßte als Schlusslicht ohne Nachrichten 1,49 Prozent ein.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,06 Prozent auf 34.577 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,06 Prozent auf 13.530 Zähler. 53 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. 203 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. Auch hier waren Automobilwerte stark gesucht. Ford und General Motors haussierten als die zwei stärksten Werte im marktbreiten S&P 500 um 7,24 und 6,39 Prozent. Der Dollar profitierte von einem deutlich besser als erwarteten ADP-Arbeitsmarktbericht und wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen kräftig auf. EUR/USD büßte 0,66 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 1,2129 USD ein. Gold stand mit dem festen Greenback unter Druck und verbilligte sich an der Comex um 1,94 Prozent auf 1.873 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,13 Prozent tiefer bei 209,60 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.633) ein unveränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Fokus klar auf die US-Arbeitsmarktdaten für den Mai um 14:30 Uhr. Hohe Volatilität im Umfeld der Veröffentlichung würde nicht überraschen. Die Konsensschätzung lautet auf einen Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 671.000.