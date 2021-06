Nächste Unterstützungen:

15.505-15.530

15.477

15.407-15.433

Nächste Widerstände:

15.638/15.645

15.679/15.684

15.727/15.732

Der Index versucht sich aktuell zu stabilisieren und pendelt dabei um die noch steigende 100-Stunden-Linie. Auf der Oberseite deckelt die Widerstandszone 15.638/15.645 Punkte weitere Kursavancen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Stundenschluss, würde das ganz kurzfristige Chartbild aufhellen und die nächsten potenziellen Hürden bei 15.679/15.684 Punkten und 15.727/15.732 Punkten in den Fokus rücken. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung der Fibonacci-Cluster bei 15.758/15.764 Punkten und 15.794/15.819 Punkten wäre dann vorstellbar. Übergeordnet bleibt der Trend bullish mit potenziellem Ziel bei 15.911-16.000 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.505-15.530 Punkten eine unmittelbare Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends in Richtung 15.477 Punkte und eventuell 15.407-15.433 Punkte signalisieren.