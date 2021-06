Diese Analyse wurde am 07.06.2021 um 08:24 Uhr erstellt.

Die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf (WKN: 520000) hatte im September 2019 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 117,25 EUR markiert. Im Rahmen einer anschließenden dreiwelligen Abwärtskorrektur rutschte sie bis zum März 2020 auf ein 4-Jahres-Tief bei 77,62 EUR. Nach einer Erholung bis auf 104,10 EUR erfolgte ein erneuter Test des Korrekturtiefs. Dort startete ein mittelfristiger Erholungstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hellte sich auch das übergeordnete Chartbild deutlicher auf. Dem Papier gelang ein nachhaltiger Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Ferner wurde die überwundene 200-Tage-Linie von der 50-Tage-Linie bullish gekreuzt (Golden Cross). Am Freitag sprang der Wert auf ein 7-Monats-Hoch und schloss oberhalb der Abwärtslücke vom 18. November vergangenen Jahres. Als nächster Ziel- und Widerstandsbereich fungiert nun die Zone 102,11-104,10 EUR. Dort steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur an. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde für weitere Kursavancen in Richtung zunächst 106,55-108,05 EUR sprechen. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Unterstützungsbereiche bei 97,28-98,46 EUR und 95,06-96,17 EUR ausmachen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung der technischen Ausgangslage.