Nächste Unterstützungen:

15.608

15.477-15.538

15.351

Nächste Widerstände:

15.706

15.758/15.764

15.911-16.000

Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde bestätigt. Vom Ausmaß her kann der erfolgte Ausbruch jedoch noch nicht als nachhaltig bezeichnet werden. Solange der nächste Support bei 15.608 Punkten nicht unterschritten wird, bleiben die Bullen in allen Zeitebenen am Ruder. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung zunächst 15.477-15.538 Punkte einzuplanen. Unterhalb von 15.477 Punkten käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 15.351 Punkte und 15.243-15.264 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite bleibt der primäre Zielbereich die Region 15.911-16.000 Punkte. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 16.032-16.187 Punkte ist denkbar. Eine Zwischenetappe befindet sich bei 15.758/15.764 Punkten.