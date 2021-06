Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) hatte sich dynamisch vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Corona-Crash-Tief bei 82,05 EUR erholen können und haussierte dabei auf ein neues Rekordhoch bei 143,32 EUR. Das darunter ausgebildete Doppeltop leitete jedoch mit der Unterschreitung der Marke von 132,60 EUR eine mittelfristig relevante bearishe Trendwende ein. Nach einer Beschleunigungsphase konnte sich das Papier im November auf einem 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR stabilisieren und einen Erholungstrend etablieren. Ausgehend vom Reaktionstief bei 100,46 EUR, läuft aktuell die zweite Erholungswelle. Diese führte die Notierung bis auf ein am 22. April markiertes 6-Monats-Hoch bei 121,00 EUR, bevor eine ausgeprägte Korrekturphase startete. Dabei pendelte der Wert um die 200-Tage-Linie und konnte sich schließlich in den vergangenen beiden Wochen darüber stabilisieren. Zuletzt kreuzte die steigende 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie („Golden Cross“). Kurzfristig kritisch ist nun die aktuelle Widerstandszone bei 115,80-116,33 EUR. Solange die Kreuzunterstützung bei 112,54-113,47 EUR nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird, stehen die Aussichten auf einen zeitnahen Angriff auf die Oberseite gut. Ein signifikanter Tagesschluss über 116,33 EUR würde einen Kursschub in Richtung der mittelfristig relevanten Ziel- und Widerstandszone bei 122,47-124,08 EUR indizieren. Zwischengeschaltete Hürden lauten im Erfolgsfall 117,64 EUR und 121,00 EUR. Unterhalb von 112,54 EUR müsste hingegen zunächst ein Rücksetzer in Richtung der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei 107,14-109,10 EUR eingeplant werden.