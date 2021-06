Nächste Unterstützungen:

15.638

15.608/15.614

15.561

Nächste Widerstände:

15.727/15.732

15.758/15.764

15.894

Der Index befindet sich in einer Konsolidierungsphase unterhalb des am Montag markierten Rekordhochs bei 15.732 Punkten. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 15.638 Punkten und 15.608/15.614 Punkten ausmachen. Darunter wäre der Übergang in eine deutlichere mehrtägige Abwärtskorrektur zu favorisieren. Mögliche Auffangbereiche lauten dann aktuell 15.561 Punkte, 15.477 Punkte und 15.407/15.412 Punkte. Oberhalb des nächsten Widerstands bei 15.727/15.732 Punkten und des Fibonacci-Zielclusters bei 15.758/15.764 Punkten entstünde ein bullishes Anschlusssignal im Rahmen des intakten Aufwärtstrends. Potenzielle nächste Ziele liegen im Erfolgsfall bei 15.894 Punkten und 15.911-16.000 Punkten.