Die Aktie des im MDAX und TecDAX notierten IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) hatte im März vergangenen Jahres ein Crash-Tief bei 31,20 EUR notiert. Anschließend haussierte der Wert dynamisch in weniger als drei Monaten auf ein neues Rekordhoch bei 59,05 EUR. Nach einem erneuten Rutsch bis nahezu an das Crash-Tief und einem nachfolgenden erneuten Vorstoß bis auf 57,25 EUR befindet sich die Notierung in einer mittelfristigen Abwärtskorrektur des vorausgegangenen Kursschubes. Aktuell versucht der Anteilsschein im Dunstkreis der 200-Tage-Linie einen Boden auszubilden. Mit dem am Freitag gesehenen dynamischen Anstieg erreichte er das untere Band einer kritischen Widerstandszone, die sich bis 50,28 EUR erstreckt und unter anderem aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und dem Durchbruchspunkt einer potenziellen Doppelbodenformation resultiert. Ein Tagesschluss darüber würde ein mögliches Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur signalisieren. Potenzielle nächste Kursziele lauten im Erfolgsfall 51,61 EUR, 52,83/52,94 EUR und 53,87 EUR. Darüber wäre ein zeitnaher erneuter Anstieg in Richtung 57,25/59,05 EUR vorstellbar. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 47,38-48,03 EUR per Tagesschluss würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Unterhalb des Tiefs bei 45,97 EUR würde eine Fortsetzung des Abwärtstrends mit möglichem Ziel bei 42,25-43,02 EUR indiziert.