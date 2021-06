Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite. Stützend wirkten fallende Anleiherenditen diesseits und jenseits des Atlantiks sowie ein schwächerer Euro. Der DAX schloss 0,78 Prozent höher bei 15.693 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,72 und 0,92 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Stark gesucht waren Softwaretitel und Automobilwerte. Bankwerte litten derweil unter dem Renditerückgang. BMW zog an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,04 Prozent an. Daimler und SAP folgten mit Kursgewinnen von 2,00 und 1,98 Prozent. Die rote Laterne hielt Deutsche Bank mit einem Minus von 1,70 Prozent. K+S haussierte im MDAX nach einer Kaufempfehlung um 6,96 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit 34.480 Punkten und damit 0,03 Prozent fester aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,27 Prozent nach oben auf 13.998 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. 250 neuen 52-Wochen-Hochs standen 13 Tiefs gegenüber. Stark gesucht waren Finanzwerte, Technologieaktien und zyklische Konsumwerte. Unter Druck standen die zuletzt gut gelaufenen Werte aus dem Bereich HealthCare und Immobilien. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab um 0,50 Prozent auf ein 4-Wochen-Tief bei 1,2108 USD nach. Gold litt unter dem festen Greenback und büßte an der Comex 0,89 Prozent auf 1.880 USD ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nahezu unverändert bei 209,78 Punkten. Die Börsen in Australien, Hongkong, Taiwan und China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,08 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.710) ein positiver Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die April-Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Unternehmensseitig veröffentlicht der Flughafenbetreiber Fraport die Verkehrszahlen für den Mai.