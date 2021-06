Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart bei dünner Nachrichtenlage ein uneinheitliches Bild. Händler verwiesen zur Begründung auf eine vorsichtige Haltung der Marktteilnehmer mit Blick auf die am Mittwoch anstehende wichtige Fed-Sitzung. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs bei 15.803 Punkten 0,12 Prozent tiefer bei 15.674 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Aufschläge von 0,46 und 0,95 Prozent. In den drei Indizes gab es 54 Gewinner und 41 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Software, Versorger und Technologie. Schwach tendierten vor allem zyklische Sektoren wie Banken, Automobile und Chemie. Siemens Energy zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 4,99 Prozent an. SAP verbesserte sich dahinter um 1,73 Prozent. Der Softwarekonzern hatte eine strategische Kooperation mit Teamviewer (+5,85%) gemeldet. Covestro, Continental und Daimler büßten am unteren Ende des DAX-Tableaus ohne Nachrichten zwischen 1,47 und 2,19 Prozent ein. Nordex haussierte als stärkster Wert im TecDAX und MDAX um 7,57 Prozent. Der Windkraftanlagen-Hersteller hatte über fortgeschrittene Verhandlungen über einen Großauftrag berichtet.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,24 Prozent tiefer bei 34.394 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 konnte derweil um 0,92 Prozent auf 14.128 Punkte zulegen und damit das April-Hoch überwinden sowie ein Allzeithoch markieren. 52 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 60 Prozent. 272 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwölf Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance griffen die Anleger vor allem bei Technologiewerten und Kommunikationsdienstleistern zu. Sehr schwach präsentierten sich auf der anderen Seite Rohstoffwerte und Finanztitel.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent fester bei 210,40 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,16 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.745) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion im Mai. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hennes & Mauritz und Oracle (nach US-Börsenschluss). SAP steht mit einer Analystenkonferenz im Fokus. Die Lufthansa hatte bereits gestern nach Börsenschluss neue Mittelfristziele genannt und eine mögliche Kapitalerhöhung angekündigt.