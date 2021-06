Diese Analyse wurde am 16.06.2021 um 08:35 Uhr erstellt.

Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte unterhalb des Mehrjahreshochs vom Juli 2017 bei 27,07 EUR eine langfristige Topbildung vollzogen und war in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Nach dem Erreichen eines Allzeittiefs bei 3,28 EUR im März vergangenen Jahres übernahmen die Bullen das Ruder. Der Wert komplettierte im Dezember einen langfristigen Doppelboden mit dem Anstieg über die Marke von 7,94 EUR. Unterhalb des Rallyhochs bei 12,03 EUR etablierte der Wert eine mittelfristige Stauzone, die am 13. Mai mit dem Rutsch unter 10,15 EUR bearish aufgelöst wurde. Zuletzt pendelte die Notierung volatil seitwärts und konsolidierte damit den vorausgegangenen Abwärtsschub. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bären schließlich zurück. Eine lange bearishe Tageskerze ließ das Papier auf dem niedrigsten Niveau seit 5 Monaten schließen. Die Dynamik des Abwärtsschubes und das extrem hohe Handelsvolumen lassen eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur erwarten. Bestätigt würde das Szenario mit einem Tagesschluss unterhalb des Verlaufstiefs bei 9,35 EUR. Potenzielle Kursziele lauten 8,84/8,90 EUR und 8,30 EUR (steigende 200-Tage-Linie). Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 7,93/7,94 EUR wäre vorstellbar. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich mögliche Hürden bei 10,09/10,23 EUR und 10,64 EUR. Erst über der letztgenannten Marke (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes.