Der DAX startete schwungvoll in den gestrigen Handelstag und näherte sich mit dem im Verlauf des Vormittags markierten Hoch bei 15.792 Punkten dem am Montag markierten Rekordhoch (15.803) bis auf unmittelbare Rufweite an. Anschließend einsetzende Gewinnmitnahmen schickten ihn bis auf ein im späten Geschäft gesehenes Tief bei 15.715 Punkten. Mit 15.730 Punkten schloss er 56 Punkte höher als am Vortag.