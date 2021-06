Der deutsche Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte im Vorfeld der Fed-Entscheidung einen zurückhaltenden Handel. Der DAX schloss 0,12 Prozent schwächer bei 15.711 Punkten. Der TecDAX verlor 0,11 Prozent auf 3.499 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,28 Prozent nach oben auf 34.233 Zähler, was auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch bedeutete. In den drei genannten Indizes gab es 57 Gewinner und 40 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 59 Prozent. Stark gesucht waren Versicherungen und Versorger. Deutlicher Abwärtsdruck war bei Banken, Softwareaktien und Automobilwerten zu beobachten. Siemens Energy kletterte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,30 Prozent. Munich Re und MTU folgten mit Aufschlägen von 2,14 und 1,94 Prozent. Deutsche Bank bildete mit einem Minus von 2,31 Prozent das Schlusslicht.

Die US-Notenbank ließ am Abend wie erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Jedoch zeigte sie sich optimistischer als bisher über die Aussichten für die Volkswirtschaft und signalisierte ein früher als bislang in Aussicht gestelltes Anheben des Schlüsselzinses. Die Fed-Mitglieder erwarten nun zwei Leitzinsanhebungen bis Ende 2023. Bislang sahen die sogenannten „Dot-Plots“ erst für das Jahr 2024 Leitzinsanhebungen vor. An der Wall Street reagierten die Aktienmärkte mit Abschlägen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,77 Prozent auf 34.034 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,33 Prozent auf 13.983 Zähler nach. 59 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Es gab 185 neue 52-Wochen-Hochs und 22 Tiefs. Der Dollar haussierte in Reaktion auf die Fed-Sitzung gegenüber allen anderen Hauptwährungen. EUR/USD fiel um 1,04 Prozent auf ein 8-Wochen-Tief bei 1,2000 USD und testet nun die 200-Tage-Linie. Die Anleiherenditen zogen deutlich an. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries legte um sechs Basispunkte auf 1,57 Prozent zu. Gold rutschte an der Comex um 2,49 Prozent auf ein 6-Wochen-Tief bei 1.810 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,79 Prozent tiefer bei 207,85 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,35 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.656) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Philadelphia-Fed-Index und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig liefert Adobe nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal. Daneben steht die Aktie von CureVac im Fokus. Das Unternehmen meldete gestern nachbörslich enttäuschende Ergebnisse bei der Studie für den Impfstoffkandidaten gegen Covid-19. Demnach ergab sich eine Wirksamkeit von lediglich 47 Prozent. Die Aktie brach nachbörslich um zuletzt 46 Prozent ein.