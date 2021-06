Nächste Unterstützungen:

15.668-15.675

15.638/15.651

15.477-15.533

Nächste Widerstände:

15.732

15.755/15.758

15.771

Der Index befindet sich in einer Konsolidierung des übergeordneten Aufwärtstrends unterhalb des am Montag markierten Rekordhochs bei 15.803 Punkten. Die zuletzt rückläufige Dynamik und das in den vergangenen drei Handelstagen gesehene Scheitern der Bullen, das letzte Reaktionshoch vom 7. Juni bei 15.732 Punkten auch per Tagesschluss zu überwinden, liefern Indizien für einen möglichen deutlicheren Rücksetzer. Nächste Unterstützungen lassen sich heute bei 15.668-15.675 Punkten und 15.638/15.651 Punkten ausmachen. Darunter würde die kritische Supportzone bei aktuell 15.477-15.533 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Verletzung würde den Beginn einer mittelfristigen Korrekturphase nahelegen. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden bei 15.732 Punkten, 15.755/15.758 Punkten und 15.771 Punkten. Darüber wäre ein erneuter Test der kurzfristig kritischen Widerstandszone bei 15.792-15.819 Punkten zu erwarten. Deren Überwindung würde schließlich eine Bestätigung des dominanten Haussetrends liefern mit nächsten Zielen bei 15.872/15.894 Punkten und 15.911-16.000 Punkten.