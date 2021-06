Diese Analyse wurde am 18.06.2021 um 08:38 Uhr erstellt.

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) hatte im Februar vergangenen Jahres nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 232,60 EUR einen fünfwöchigen Abverkauf durchlaufen. Dieser führte sie bis auf ein Mehrjahrestief bei 117,10 EUR zurück. Seither weist der Anteilsschein von Europas größtem Versicherungskonzern einen intakten übergeordneten Aufwärtstrend auf. Eine mittelfristige Konsolidierung dieses Trends konnte die Aktie im gestrigen Handel dynamisch und begleitet von hohem Handelsvolumen nach oben hin auflösen und ein 16-Monats-Hoch markieren. Eine Fortsetzung der Hausse in Richtung zunächst 232,60 EUR ist damit indiziert. Zwischenetappen stellen die Bereiche 225,14-226,62 EUR und 229,47-229,78 EUR dar. Unterstützt ist die Aktie aktuell bei 221,50 EUR, 220,10 EUR und 216,97 EUR. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. Unmittelbar bearish würde es erst unter 215,60 EUR. In diesem Fall wäre ein ausgedehnter Rücksetzer in Richtung 211,00-212,50 EUR und eventuell 206,00-208,35 EUR einzuplanen.