Nächste Unterstützungen:

15.689-15.701

15.662

15.649

Nächste Widerstände:

15.732

15.752/15.755

15.771

Das ganz kurzfristige technische Bias gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Eine nächste Unterstützungszone lässt sich im Stundenchart bei 15.689-15.701 Punkten ausmachen. Können die Bullen diese Zone per Stundenschluss verteidigen, kann sich die Erholungsrally in Richtung der kurzfristig kritischen Widerstandszone bei 15.792-15.819 Punkten fortsetzen. Zwischengeschaltete Hürden lauten 15.732 Punkte, 15.752/15.755 Punkte und 15.771 Punkte. Ein signifikanter Rutsch unter 15.689 Punkte würde hingegen einen erneuten Test der Durchschnittslinie bei aktuell 15.662 Punkten und eventuell des Tiefs bei 15.649 Punkten ermöglichen. Zu einem bearishen Anschlusssignal im Sinne einer Ausdehnung des Rücksetzers vom Rekordhoch bei 15.803 Punkten käme es mit einem Rutsch unter die Unterstützung bei 15.638 Punkten. Darunter würde die kritische Supportzone bei aktuell 15.477-15.547 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Verletzung würde schließlich den Beginn einer mittelfristigen Korrekturphase nahelegen.