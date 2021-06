Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im vergangenen März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine übergeordnete Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Im Januar prallte der Kurs an der oberen Kanallinie des Aufwärtstrendkanals bei 1,2349 USD ab und startete dort eine Abwärtskorrektur. Ausgehend vom Ende März bei 1,1704 USD notierten Korrekturtief, zeigte das Devisenpaar eine Rally bis auf 1,2266 USD. Seit einigen Wochen orientiert sich die Notierung wieder südwärts. Der Abwärtstrend ging schließlich am vergangenen Mittwoch in eine Beschleunigungsphase über. Dabei rutschte der Kurs dynamisch unter alle relevanten Durchschnittslinien und eine Reihe anderer bedeutsamer Unterstützungsthemen. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf das erreichte Supportcluster bei aktuell 1,1822-1,1861 USD, welches unter anderem aus der primären Aufwärtstrendlinie vom Tief im März 2020 resultiert. Mit Blick auf die derzeit extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren besteht eine gute Chance für zumindest eine technische Gegenbewegung auf den jüngsten Abverkauf. Potenzielle Widerstände für den Fall einer Erholung lassen sich bei 1,1986-1,2034 USD und 1,2093-1,2147 USD ausmachen. Erst darüber würde sich das kurzfristige Chartbild signifikant aufhellen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 1,1822 USD würde ein bearishes Anschlusssignal senden mit möglichen Zielen bei 1,1786 USD und 1,1704 USD. Unterhalb der letztgenannten Marke würde sich schließlich auch das übergeordnete Chartbild eintrüben mit möglichen nächsten Zielen bei 1,1604 USD und 1,1493 USD.