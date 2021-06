Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag (WKN: A1DAHH) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Dabei weist sie deutliche relative Stärke auf. Auf Jahressicht konnte sie um rund 72 Prozent zulegen. Der MDAX kletterte im selben Zeitraum um rund 32 Prozent. Zuletzt hatte das Papier einen Rücksetzer an die als Unterstützung fungierende 50-Tage-Linie vollzogen. Ausgehend vom Reaktionstief bei 74,84 EUR, übernahmen die Bullen wieder das Ruder. Im gestrigen Handel zeigte der Wert einen dynamischen Ausbruch über das Verlaufshoch vom 1. Juni auf ein neues Allzeithoch bei 79,00 EUR und bestätigte damit den übergeordneten Haussetrend. Ein Anstieg über die aktuelle Zielzone bei 79,13-79,62 EUR per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal senden mit potenziellen nächsten Zielen bei 80,39-80,92 EUR und 82,36/82,44 EUR. Nächste Unterstützungen lauten 77,84/77,96 EUR und 76,84/77,14 EUR. Darunter entstünde ein Warnsignal für die Bullen. Ein Rutsch unter 76,00/76,08 EUR wäre bearish und würde eine ausgeprägte mittelfristige Korrekturphase nahelegen mit potenziellen Auffangbereichen bei 74,22/74,84 EUR und 71,72-72,60 EUR.