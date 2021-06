Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Sie verfügt dabei über eine sehr hohe relative Stärke. Auf Jahressicht beträgt das Kursplus rund 81 Prozent. Im gestrigen Handel löste sie eine kurzfristige Konsolidierung in Gestalt eines Inside Day vom Vortag bullish auf und haussierte auf ein neues Rekordhoch bei 160,00 EUR. Bei aktuell 161,16 EUR (täglich 22 Cent steigend) befindet sich eine steigende Widerstandslinie, die mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren Anlass für eine Verschnaufpause bieten könnte. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde eine nächste Zielzone bei 165,75-167,00 EUR unmittelbar in den Blick rücken, wo erneut die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung ansteigen würde. Nächste Unterstützungen lauten 155,55 EUR, 153,00 EUR und 151,70 EUR. Darunter entstünde ein Warnsignal für die Bullen und es müsste der Übergang in eine deutlichere Korrekturphase eingeplant werden mit nächstem Ziel 147,05-148,00 EUR.