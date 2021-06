Nächste Unterstützungen:

15.582/15.588

15.498/15.518

15.309

Nächste Widerstände:

15.643-15.658

15.686/15.703

15.752-15.757

Um die Rally am Laufen zu halten, müssen die Käufer nun den Druck aufrechterhalten und die Notierung zeitnah und nachhaltig (Stundenschlusskursbasis) über die aktuell im Test befindliche Hürde bei 15.643-15.658 Punkten befördern. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten im Erfolgsfall 15.686/15.703 Punkte und 15.752-15.757 Punkte. Darüber würde schließlich ein Wiedersehen mit der historischen Bestmarke bei 15.803 Punkten auf die Agenda rücken. Die Saisonalität ist bis in den Juli hinein tendenziell unterstützend. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 15.582/15.588 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter die kritische Auffangzone bei 15.498/15.518 Punkten kurzfristig bearishe Signale liefern. Ein erneuter Rutsch in Richtung des Korrekturtiefs bei 15.309 Punkten und nachfolgend 15.193/15.226 Punkten wäre in diesem Fall zu favorisieren.