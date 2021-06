Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) weist ausgehend vom im Januar 2018 bei 31,26 EUR erreichten Rekordhoch einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Oberhalb des im September vergangenen Jahres bei 6,85 EUR verzeichneten 17-Jahres-Tiefs, und damit an einer aus dem ultralangfristigen Chart ersichtlichen Unterstützung, versucht sich das Papier an einer übergeordneten Bodenbildung. Bis auf ein 13-Monats-Hoch bei 12,96 EUR konnte es sich erholen, bevor im März eine Schwächephase startete, die weiterhin andauert. Zuletzt hatte der Wert eine erste Korrekturwelle im Rahmen eines symmetrischen Dreiecks auskonsolidiert. Mit den jüngsten Abgaben rutschte er unter die untere Dreiecksbegrenzung und gestern schließlich unter das Supportcluster bei 10,01/10,06 EUR, welches aus dem bisherigen Korrekturtief und der 200-Tage-Linie resultierte. Dieses bearishe Fortsetzungssignal lässt weitere Abgaben in Richtung 9,46 EUR, 9,20 EUR und 8,58-8,80 EUR erwarten. Darunter müsste ein Wiedersehen mit dem Bärenmarkttief bei 6,85 EUR eingeplant werden. Um das gestrige Signal zu negieren, müssten die Bullen die Aktie dynamisch und per Tagesschluss über die nun als Widerstand fungierende Zone 10,01-10,33 EUR befördern. Im Erfolgsfall wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung 10,55/10,65 EUR und 11,02-11,25 EUR zu favorisieren.