Nächste Unterstützungen:

15.426/15.433

15.402

15.309/15.330

Nächste Widerstände:

15.498/15.508

15.595-15.631

15.676

Der kurzfristig kritische Supportbereich bei 15.498/15.518 Punkten wurde damit verletzt. Der Weg des geringsten Widerstandes weist in diesem Zeitfenster südwärts. Potenzielle nächste Ziele lauten 15.426/15.433 Punkte, 15.402 Punkte und 15.309/15.330 Punkte. Eine zeitnahe Korrekturausdehnung in Richtung 15.183/15.226 Punkte würde nicht überraschen. Mögliche Erholungen dürften in den Regionen 15.498/15.508 Punkte und vor allem 15.595-15.631 Punkte auf Widerstand treffen. Erst darüber käme es zu einer Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Unmittelbar bullish würde es schließlich mit einem nachhaltigen Anstieg über 15.676 Punkte mit möglichen Zielen bei 15.752-15.757 Punkten und 15.803 Punkten.