Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Donnerstag fest in der Hand der Bullen. Stützend für die Anlegerstimmung wirkte ein auf den höchsten Stand seit November 2018 angestiegener ifo-Geschäftsklimaindex. Der DAX zog um 0,85 Prozent auf 15.589 Punkte an. MDAX und TecDAX verbuchten noch deutlichere Aufschläge von 1,30 und 1,67 Prozent. Die Marktbreite gestaltete sich positiv. In den drei genannten Indizes gab es 87 Gewinner und neun Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 87 Prozent. Alle Sektorenindizes verzeichneten Zugewinne. Am stärksten tendierten die Sektoren Einzelhandel, Transport und Technologie. Siemens Energy kletterte als stärkster DAX-Wert nachrichtenlos um 2,76 Prozent. Deutsche Bank und Deutsche Post folgten mit Aufschlägen von 1,86 respektive 1,84 Prozent. Siemens bildete mit einem Minus von 1,08 Prozent das Schlusslicht im Leitindex. Die Anleger hatten sich offenbar mehr vom am Berichtstag stattfindenden Kapitalmarkttag des Konzerns erhofft.

In den USA hatte Präsident Joe Biden eine Einigung für das seit längerem diskutierte Infrastrukturpaket im Senat verkündet. Medienberichten zufolge soll es einen Umfang von rund 950 Milliarden USD haben. An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,95 Prozent auf 34.197 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,64 Prozent auf ein Rekordhoch bei 14.366 Zählern vor. 66 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. Es gab 199 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich sieben Tiefs. Die Aktie des weltgrößten Baumaschinenherstellers Caterpillar verteuerte sich im Dow um 2,59 Prozent. Nur Boeing verbuchte mit 2,80 Prozent ein noch größeres Plus.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,78 Prozent fester bei 208,85 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,13 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.614) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator, die persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA und den Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan. Unternehmensseitig stehen Geschäftszahlen von Hornbach Baumarkt, Hornbach Holding und Steinhoff International zur Veröffentlichung an. Bereits gestern nach US-Börsenschluss hatte der Sportartikelhersteller Nike die Anleger mit seinen Quartalszahlen überzeugen können. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um rund 12,3 Prozent nach oben. FedEx sackte hingegen ebenfalls nach Zahlen nachbörslich um rund 4,4 Prozent ab.