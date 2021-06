Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenausklang nach einem lustlosen Geschäft die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,12 Prozent fester bei 15.608 Punkten. Auf Wochensicht konnte der Leitindex damit um 1,04 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX verzeichneten am Berichtstag Aufschläge von 0,36 und 0,73 Prozent. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Stärkste Sektoren waren Konsum, Pharma & HealthCare und Banken. Am schwächsten tendierten Automobiltitel und Transportwerte. An der DAX-Spitze haussierte adidas um 6,44 Prozent. Der Anteilsschein profitierte von besser als erwarteten Umsatzzahlen des Wettbewerbers Nike. Puma legte im MDAX um 2,03 Prozent zu.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 34.434 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 0,14 Prozent abwärts auf 14.345 Punkte. 51 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Es gab 214 neue 52-Wochen-Hochs und sechs Tiefs. Die Aktie von Nike sprang an der Dow-Spitze um 20,20 Prozent nach oben und schloss auf einem Rekordhoch bei 154,35 USD. Bis auf den Technologiesektor konnten alle Sektorindizes Zugewinne verbuchen. Am deutlichsten nach oben tendierten Finanzwerte und Versorger. Der US-Dollar neigte nach schwächer als erwarteten Inflationsdaten zur Schwäche. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um fünf Basispunkte auf 1,54 Prozent an. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,76 Prozent auf ein 3-Jahres-Hoch bei 76,18 USD. Gold notierte behauptet bei 1.778 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,10 Prozent tiefer bei 209,06 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,06 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.611) ein freundlicher Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Importpreise für den Mai. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (April: +10,3%). Unternehmensseitig findet bei Corestate Capital Holding die Hauptversammlung statt.