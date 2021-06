Diese Analyse wurde am 29.06.2021 um 08:24 Uhr erstellt.

Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 2.128 Punkten kletterte der Index im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf ein am 16. Februar markiertes Dekadenhoch bei 3.606 Punkten. Seither befindet er sich mittelfristig im Korrekturmodus und konnte sich dabei bislang oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie behaupten. Im Mai setzte er sich nach einem erfolgreichen Test dieses Supports deutlich nach oben ab und konnte zuletzt nach vorgeschalteter Konsolidierung die deckelnde Widerstandslinie vom Februar-Hoch aus dem Weg räumen. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die Ziel- und Widerstandszone bei 3.606-3.622 Punkten. Deren nachhaltige Überwindung würde den primären Haussetrend bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 3.718 Punkten und 3.752 Punkten. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 3.555 Punkten, 3.532 Punkten und 3.509 Punkten. Kritisch für die Bullen wäre ein Rutsch unter den Support bei 3.444-3.465 Punkten per Tagesschluss. In diesem Fall wäre eine zeitliche Ausdehnung der mehrmonatigen Seitwärtskorrektur oberhalb von 3.204 Punkten zu favorisieren.