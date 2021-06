Nächste Unterstützungen:

15.533/15.546

15.456

15.419

Nächste Widerstände:

15.610-15.636

15.668-15.703

15.752-15.757

Die kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral zu werten. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Index über nächste Widerstände bei 15.610-15.636 Punkten und 15.668-15.703 Punkten. Es bedarf eines Anstieges über die letztgenannte Zone per Stundenschluss, um ein kurzfristig relevantes Kaufsignal in Richtung Rekordhoch bei 15.803 Punkten zu generieren. Zwischenetappen lauten im Erfolgsfall 15.752-15.757 Punkte und 15.771/15.777 Punkte. Auf der Unterseite bleibt der Support bei 15.533/15.546 Punkten kurzfristig kritisch. Darunter (Stundenschlusskursbasis) erhielten die Bären einen technischen Vorteil. Bearishe Anschlusssignale entstünden mit der Verletzung des Tiefs bei 15.456 Punkten und der 50-Tage-Linie bei aktuell 15.419 Punkten per Tagesschluss. Unterhalb des Korrekturtiefs bei 15.309 Punkten wäre eine deutliche Ausweitung des Abschwungs in Richtung 14.816-14.961 Punkte einzuplanen.