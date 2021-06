Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein im März notiertes 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Nach einer kräftigen Erholung bis knapp unterhalb des Rekordhochs prägte in den vergangenen Monaten eine Range zwischen 252,05 EUR und 306,80 EUR das Kursgeschehen. Am Freitag gelang schließlich der bullishe und von hohem Handelsvolumen begleitete Ausbruch aus der Range. Nach einer Verschnaufpause an der Oberkante der Kurslücke vom 27. Januar 2020 setzte der Wert seine Rally gestern mit einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 319,15 EUR fort. Mit Blick auf den Tagesschluss bei 317,50 EUR kann der Ausbruch über die alte Bestmarke aus dem vergangenen Jahr noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Der Weg des geringsten Widerstandes weist jedoch aufwärts. Potenzielle nächste Ziele lassen sich bei 321,69/323,85 EUR, 327,71 EUR und 336,80/340,64 EUR ausmachen. Mittelfristig ist ein Vorstoß in Richtung 359,68/361,55 EUR vorstellbar. Im Falle eines Rücksetzers sollte die Aktie nun idealerweise spätestens im Bereich 304,40/306,80 EUR auf Unterstützung treffen, um das bullishe Bild nicht zu gefährden. Bearish wäre nun ein Tagesschluss unter 293,80 EUR oder ein Intraday-Rutsch unter 282,00-284,95 EUR zu werten.