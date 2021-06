Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag Zugewinne verbuchen. Der DAX legte um 0,87 Prozent auf 15.691 Punkte zu. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,05 und 0,64 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 65 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren hatten Technologiewerte, Einzelhandelswerte und Konsumwerte die Nase vorn. Gegen den Trend neigten vor allem Versicherungen und Medienwerte zur Schwäche. Siemens Energy zog an der DAX-Spitze nach einem positiven Analystenkommentar um 3,59 Prozent an. Delivery Hero und Infineon stiegen dahinter um 3,49 und 3,40 Prozent. FMC gab als Schlusslicht im Leitindex um 0,91 Prozent nach. Belastend wirkte, dass laut FMC-Vorstand Rice Powell die Corona-Pandemie dem Unternehmen ein Jahr Wachstum koste. Hella-Aktien haussierten im MDAX um 3,99 Prozent. Sie wurden von der Meldung beflügelt, dass Knorr-Bremse Interesse an einer Übernahme eines 60%-Aktienpakets der Gründerfamilie habe. Allerdings befinden sich die Gespräche laut Unternehmensangaben noch in einem sehr frühen Stadium. Die Aktie von Knorr-Bremse brach um 12,23 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,02 Prozent fester bei 34.292 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,32 Prozent auf ein Rekordhoch bei 14.573 Zählern. Die Marktbreite zeigte sich jedoch weiterhin von der schwachen Seite. An der NYSE gab es 1.500 Kursgewinner (Nasdaq: 1.717) und 1.780 Verlierer (Nasdaq: 2.598). Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 148 neuen 52-Wochen-Hochs standen sieben Tiefs gegenüber. Nike legte an der Dow-Spitze um 2,46 Prozent zu. Boeing verlor am anderen Indexende 1,72 Prozent. Am Devisenmarkt waren die klassischen sicheren Häfen Yen, Dollar und Franken gesucht, während die Rohstoffwährungen Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar und Kanada-Dollar durch Schwäche auffielen. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,07 Prozent auf 1.762 USD. Das Edelmetall rutschte damit aus einer sieben Tage andauernden Konsolidierung auf ein 2-Monats-Tief.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent fester bei 209,00 Punkten. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China kam für den Juni mit 50,9 Punkten herein und schwächte sich damit gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf ein 4-Monats-Tief ab. Experten hatten mit 50,8 Punkten im Schnitt einen noch schwächeren Stand erwartet. Der S&P Future notierte zuletzt 0,12 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.678) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone, den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA und den Chicagoer Einkaufsmanagerindex. Unternehmensseitig stehen Hauptversammlungen an bei Traton, Gesco, Grand City Properties und Aroundtown.