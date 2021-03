Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der letzte Kursschub beförderte sie vom im März vergangenen Jahres markierten Korrekturtief bei 27,33 EUR bis auf ein am 16. Februar verzeichnetes Allzeithoch bei 103,25 EUR. Seither befindet sich der Wert im Korrekturmodus und rutschte dabei bis zum Wochenstart auf die steigende 200-Tage-Linie. An diesem Support initiierte eine bullishe Umkehr-Kerze im Tageschart eine Kurserholung, die die Notierung im gestrigen Handel an die nächste Widerstandsregion 83,36/84,16 EUR hinaufführte. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde eine Ausdehnung der Erholung in Richtung zunächst 87,39-88,14 EUR signalisieren. Darüber würde die Widerstandsregion bei 90,00-91,94 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Erst mit einer signifikanten Überwindung dieser Zone würde das Risiko einer anschließenden Fortsetzung der übergeordneten Abwärtskorrektur spürbar abnehmen. Kurzfristig kritisch ist der aktuelle Support bei 77,56-78,66 EUR. Darunter wäre ein zeitnaher Test der längerfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei 73,82/74,25 EUR zu erwarten.