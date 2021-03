Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag (WKN: A1DAHH) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie eine mittelfristige Konsolidierungsphase auf hohem Niveau durchlaufen. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen sowie eines erfreulichen Ausblicks haussierte das Papier im gestrigen Handel mit einer langen bullishen Tageskerze und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen über die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch auf eine neueBestmarke. Der Ausbruch signalisiert eine Fortsetzung der übergeordneten Rally. Mögliche nächste Kursziele lauten 71,25 EUR, 72,71 EUR und 75,08 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über potenzielle nächste Unterstützungen bei 68,88 EUR und 66,00-67,12 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone per Tagesschluss wäre als Warnsignal für die Bullen aufzufassen und würde das kurzfristige Chartbild eintrüben. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der Supportzone bei aktuell 63,31-64,04 EUR.