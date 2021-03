Diese Analyse wurde am 12.03.2021 um 08:35 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) bewegt sich ausgehend vom im Mai 2017 bei 18,15 EUR markierten Dekadenhoch in einem noch intakten langfristigen Abwärtstrend. Die im Februar 2020 gestartete letzte Verkaufswelle ließ die Notierung bis auf ein im darauffolgenden Monat gesehenes 6-Jahres-Tief bei 10,41 EUR absacken. Nach einer Erholung bis auf 15,73 EUR folgte ein Rücksetzer bis auf ein Korrekturtief bei 12,59 EUR. Im Rahmen der laufenden zweiten Aufwärtswelle generierte der Wert am Mittwoch mit dem bullishen Ausbruch einer mehrmonatigen Stauzone ein wichtiges Anschlusskaufsignal. Dabei steht nun die mehrjährige Abwärtstrendlinie bei aktuell 16,21 EUR zur Disposition. Die Aussichten dafür, dass diese Hürde geknackt werden kann, stehen gut. Ein vorausgeschalteter Rücksetzer in Richtung der nächsten beiden Unterstützungen 15,73 EUR oder 15,48 EUR würde das technische Bild nicht trüben. Als potenzielles nächstes Kursziel fungiert der Bereich 16,75 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber käme es zu einer weiteren Aufhellung der langfristigen Ausgangslage mit möglichen Zielen bei 17,73/17,90 EUR und 18,15 EUR.