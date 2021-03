Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Rally am Donnerstag fortsetzen. Die Schwungkraft ließ dabei jedoch in den Standardwerten nach. Die EZB beließ wie allgemein erwartet auf ihrer Sitzung die Geldpolitik unverändert. Die Geschwindigkeit der Anleihekäufe wollen die Währungshüter im zweiten Quartal allerdings erhöhen. Der DAX schloss 0,20 Prozent fester auf einem neuen Rekordhoch bei 14.569 Punkten. MDAX und TecDAX sahen kräftigere Zugewinne von 1,15 respektive 1,64 Prozent. In den drei Indizes gab es 66 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Einzelhandel und Technologie. Bauaktien, Automobilwerte und Banken verbuchten hingegen deutliche Abschläge. Delivery Hero haussierte als stärkster DAX-Wert um 3,90 Prozent. Infineon und adidas verbuchten Aufschläge von 3,62 und 3,34 Prozent. Bayer hielt ohne Nachrichten mit einem Minus von 3,73 Prozent die rote Laterne im Leitindex. BMW verlor nach Zahlen 3,47 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,58 Prozent auf 32.486 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 2,35 Prozent auf 13.053 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Es gab 511 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich sieben Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren waren Technologiewerte und Kommunikationsdienstleister am stärksten gesucht. Der US-Dollar stand trotz besser als erwarteter Konjunkturdaten den dritten Tag in Folge unter Druck und litt damit unter der gestiegenen Risikofreude. EUR/USD zog um 0,47 Prozent auf ein Wochenhoch bei 1,1985 USD an. Die Rendite zehnjähriger Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 1,54 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh aufgrund der positiven Vorgaben von der Wall Street ganz überwiegend freundlich. Der S&P Future notierte zuletzt 0,03 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.533) ein leicht schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone und die Verbraucherstimmung in den USA. Unternehmensseitig gibt es Jahresergebnisse unter anderem von Aurelius Equity Opportunities und RTL Group. Deutsche Bank und Deutsche Börse legen daneben ihre Geschäftsberichte für 2020 vor.