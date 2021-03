Diese Analyse wurde am 08.03.2021 um 08:07 Uhr erstellt.

Die Aktie des US-Ölriesen Chevron (WKN: 852552) hatte ausgehend vom im Januar 2018 notierten Mehrjahreshoch bei 133,88 USD einen Abwärtstrend etabliert. Dieser Abschwung ließ das Papier bis auf ein im März vergangenen Jahres markiertes 15-Jahres-Tief bei 51,60 USD einbrechen. Es folgten eine dynamische Erholungsrally bis auf 103,59 USD und ein erneuter Kursrutsch bis auf 65,16 USD. Seit der am 29. Oktober geformten Engulfing-Tageskerze befinden sich die Bullen wieder am Ruder und konnten in einer ersten Welle die 200-Tage-Linie nachhaltig zurückerobern. Im Rahmen der laufenden zweiten Aufwärtswelle schraubte sich der Wert bis zum Freitag auf ein 13-Monats-Hoch bei 109,13 USD hinauf. Mögliche nächste Ziele lauten 112,60 USD und 115,23-120,33 USD. Im Bereich der letztgenannten massiven Widerstandszone würde eine mittelfristige Konsolidierung oder Korrektur nicht überraschen. Dort befinden sich unter anderem die Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem Jahr 2018, mehrere Fibonacci-Ziele sowie die Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Supportbereiche bei 103,52/103,59 USD, 101,06 USD und 97,29/97,61 USD. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unter 91,66-93,86 USD eintrüben.