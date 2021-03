Nächste Unterstützungen:

13.868-13.877

13.737/13.795

13.648-13.673

Nächste Widerstände:

13.991

14.042-14.096

14.169-14.206

Mit Blick auf den Tageschart wurde die noch steigende gleitende Durchschnittslinie der vergangenen 50 Tage (SMA 50) bei derzeit 13.877 Punkten einem Test unterzogen. Sie ist von mittelfristiger Relevanz. Kurzfristig kam es bereits zu einer leichten Eintrübung der Ausgangslage. Das Bild in diesem Zeitfenster bleibt angeschlagen, solange kein nachhaltiger Anstieg über die Widerstandszone bei 14.042-14.096 Punkten gelingt. Die nächste Unterstützung lautet 13.868-13.877 Punkte. Darunter (Stundenschlusskurs) würde eine Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch bei 14.197 Punkten signalisiert. Potenzielle nächste Ziele lauten in diesem Fall 13.737/13.795 Punkte und 13.648-13.673 Punkte. Unterhalb der letztgenannten Zone entstünde perspektivisch Abwärtspotenzial in Richtung 13.311 Punkte. Oberhalb von 14.096 Punkten wäre hingegen zunächst ein erneuter Vorstoß in Richtung 14.169-14.206 Punkte zu favorisieren.