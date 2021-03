Der TecDAX befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 2.128 Punkten kletterte der Index im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf ein am 16. Februar markiertes Dekadenhoch bei 3.606 Punkten. Seither befindet er sich im Korrekturmodus und fiel dabei in der Spitze um rund 11 Prozent. Im gestrigen Handel formte sich auf einem bedeutsamen Unterstützungscluster eine Bullish-Harami-Kerze im Tageschart. Der RSI-Indikator vollzog dabei einen Dreh nach oben aus dem überverkauften Bereich heraus. Die Aussicht auf eine deutliche technische Gegenbewegung im kurzfristigen Zeitfenster ist gut. Als potenzielle Erholungsziele fungieren die Bereiche 3.299-3.303 Punkte und 3.358-3.408 Punkte. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss entstünde eine prozyklische Bestätigung für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends mit potenziellen nächsten Zielen bei 3.453 Punkten und 3.500/3.511 Punkten. Ein bearishes Anschlusssignal läge derweil in einem Rutsch unter den aktuellen Support bei 3.189-3.212 Punkten. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 3.147-3.165 Punkte und eventuell 3.103/3.108 Punkte wäre in diesem Fall einzuplanen.