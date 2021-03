Der deutsche Aktienmarkt befand sich zum Wochenstart fest in der Hand der Bullen. Händler verwiesen zur Begründung auf die Verabschiedung des billionenschweren Konjunkturprogramms durch den Senat in den USA. Der DAX zog um 3,30 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 14.381 Punkten an. MDAX und TecDAX stiegen um 1,93 und 0,98 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 84 Gewinner und 14 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 95 Prozent. Stark gesucht waren vor allem die Sektoren Transport, Banken, Chemie und Industrie. Deutsche Post haussierte an der DAX-Spitze um 6,48 Prozent. Das Unternehmen hatte vor der heutigen Vorlage der Geschäftszahlen eine Dividende von 1,35 EUR je Anteilsschein sowie ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1 Milliarde EUR angekündigt.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,97 Prozent auf 31.802 Punkte hinzu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 2,91 Prozent nach unten auf 12.299 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,53 Prozent auf 3.821 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 57 Prozent. 461 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. Versorger, Rohstoffwerte und Finanztitel waren stark gesucht. Mit Abstand die kräftigsten Abgaben waren aufgrund der steigenden Anleihezinsen im Technologiesektor zu beobachten, der somit seine jüngste relative und absolute Schwäche fortsetzte. Der US-Dollar blieb am Berichtstag im Rallymodus. EUR/USD fiel auf ein 4-Monats-Tief bei 1,1846 USD. Die Rendite 10-jähriger Treasuries stieg um weitere 3 Basispunkte auf ein 13-Monats-Hoch bei 1,59 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,21 Prozent auf 203,06 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt 0,40 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die deutschen Exportdaten für den Januar. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Post, Continental, Symrise und Fuchs Petrolub.