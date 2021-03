Nächste Unterstützungen:

14.192-14.207

14.068/14.096

13.942-14.000

Nächste Widerstände:

14.393/14.403

14.445-14.523

14.639

Der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über die zuvor deckelnde mittelfristige Widerstandslinie über die Hochpunkte vom 8. Januar, 8. Februar und 3. März lieferte ein bullishes Anschlusssignal. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause an der mit dem Tageshoch erreichten Fibonacci-Zone nicht überraschen. Das technische Bias bleibt unmittelbar positiv, solange kein nachhaltiger Rutsch unter die nächste Supportzone bei 14.192-14.207 Punkten erfolgt. Darunter wäre ein ausgedehnter Pullback in Richtung 14.068/14.096 Punkte oder 13.942-14.000 Punkte einzuplanen. Der kurzfristige Aufwärtstrend würde erst unter 13.868 Punkten gebrochen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Anstieg über 14.403 Punkte (insbesondere per Stundenschluss) die nächste Zielzone 14.445-14.523 Punkte in den Fokus rücken. Am oberen Ende dieser Zone würde die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere (mehrtägige) Konsolidierung oder Korrektur ansteigen. Mögliche Ausdehnungsziele darüber lassen sich bei 14.639 Punkten und 14.703/14.717 Punkten ausmachen.