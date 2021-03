Diese Analyse wurde am 15.03.2021 um 08:17 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte im Jahr 2017 ein Rekordhoch bei 41,36 EUR markiert und war anschließend in einen langfristigen Bärenmarkt übergegangen. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle vom im Dezember 2019 bei 35,00 EUR gesehenen Rallyhoch stürzte das Papier des Logistikkonzerns dynamisch bis auf ein im vergangenen Jahr notiertes 7-Jahres-Tief bei 19,10 EUR ab. Der von diesem März-Tief ausgehende Aufwärtstrend ist intakt. Nach mehreren Monaten volatiler Seitwärtskonsolidierung im Dunstkreis des alten Allzeithochs konnte sich der Wert zuletzt signifikant nach oben absetzen. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild löste er am Freitag eine zwei Tage andauernde Seitwärtskonsolidierung bullish auf und haussierte auf eine neue historische Bestmarke bei 45,06 EUR. Potenzielle nächste Kursziele befinden sich bei 45,54 EUR und 46,10/46,55 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über eine nächste Unterstützungszone bei 42,60-43,08 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das am Freitag generierte Anschlusskaufsignal neutralisieren. Unmittelbar bearish würde das Chartbild erst unterhalb der Supportzone bei 40,67-41,36 EUR.