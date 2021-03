Nächste Unterstützungen:

14.451/14.456

14.409

14.309

Nächste Widerstände:

15.527

14.560/14.595

14.639

Er befindet sich nun im Konsolidierungsmodus unterhalb des am Donnerstag bei 14.595 Punkten markierten Rekordhochs. Eine preisliche und zeitliche Ausdehnung dieser Verschnaufpause im übergeordneten Aufwärtstrend würde nicht überraschen. Nächste Unterstützungsthemen lassen sich bei 14.451/14.456 Punkten, 14.409 Punkten, 14.309 Punkten und 14.197-14.215 Punkten ausmachen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des kurzfristig bullishen Bias. Nächste mögliche Hürden liegen bei 14.527 Punkten und 14.560/14.595 Punkten. Darüber würden die potenziellen Kursziele bei 14.639 Punkten und 14.703/14.717 Punkten wieder in den unmittelbaren Fokus rücken. Mit Blick auf das längerfristige Chartbild erscheint eine Ausdehnung der Rally in Richtung 14.988/15.000 Punkte und eventuell 15.302 Punkte vorstellbar.