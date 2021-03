Die Aktie des im DAX notierten Industriegase- und Engineering-Konzerns Linde (WKN: A2DSYC) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem im Februar/März vergangenen Jahres erfolgten Corona-Einbruch bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 130,45 EUR hatte der Wert bereits im Juli neue historische Höchststände erzielen können. Seit einem im November markierten Rekordhoch bei 226,40 EUR befindet sich der Kurs im Korrekturmodus. Dabei fungierte die steigende 200-Tage-Linie wiederholt als wirksame Unterstützung. Nach einem dynamischen Anstieg ausgehend von diesem Support konnte die Notierung in der vergangenen Woche die korrektive Abwärtstrendlinie überwinden und sich bis auf unmittelbare Rufweite dem Allzeithoch annähern. Zuletzt ging der Wert unterhalb dieser wichtigen Hürde in den kurzfristigen Konsolidierungsmodus über. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 219,88/220,35 EUR und 216,20/216,98 EUR ausmachen. Erst darunter würde sich das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben und es wäre ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 211,52-212,00 EUR einzuplanen. Potenzielle Kurzfrist-Kursziele auf der Oberseite befinden sich bei 226,08/226,40 EUR, 229,86 EUR. Mögliche Mittelfrist-Ziele lauten 233,76-228,45 EUR und 242,60/243,12 EUR.