Diese Analyse wurde am 16.03.2021 um 08:25 Uhr erstellt.

Der DAX zeigte sich gestern schwankungsfreudig. Nach einem festen Start in den Handel markierte er ein 2-Tages-Hoch bei 14.572 Punkten. Anschließend setzte sich die am Donnerstag begonnene Verschnaufpause unterhalb des bei 14.595 Punkten erzielten Rekordhochs fort. Im Rahmen von zwei Abwärtswellen rutschte er bis auf ein 3-Tages-Tief bei 14.409 Punkten. Auf Basis des Tagescharts entstand ein Outside Day.