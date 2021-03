Diese Analyse wurde am 17.03.2021 um 08:25 Uhr erstellt.

Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten eine dynamische Rally gestartet und dabei einen V-förmigen Boden ausgebildet. Der entsprechende Aufwärtstrend beförderte die Notierung bereits im August auf neue historische Höchststände. Zuletzt hatte der Index nach einem Rücksetzer bis auf ein Korrekturtief bei 3.723 Punkten über die letzte Bestmarke bei 3.950 Punkten klettern können. Vom Ausmaß her (in der Spitze 0,77%) kann der Ausbruch jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Der Index erreichte im gestrigen Handel ein neues Intraday-Rekordhoch bei 3.981 Punkten und damit eine relevante Fibonacci-Zielzone, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Der geformte Spinning Top im Kerzenchart signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem aktuellen Kursniveau. Ein kurzfristig bullishes Signal entstünde nun mit einem Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 3.980/3.981 Punkten und anschließend 3.992 Punkten. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 4.000/4.012 Punkte und 4.037/4.048 Punkte. Mit Blick auf die bereits euphorische Anlegerstimmung wäre maximal ein unmittelbarer Vorstoß in Richtung 4.091 Punkte zu erwarten. Ein signifikanter Tagesschluss unter 3.950 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter 3.915 Punkte würde derweil für den Start einer Konsolidierung oder Korrektur sprechen. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 3.884 Punkte und 3.850 Punkte. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des Chartbildes und es müsste ein ernsthafter Test der mittelfristig kritischen Unterstützung bei 3.723 Punkten eingeplant werden.